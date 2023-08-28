ميناء دمياط يستقبل 6500 طن ذرة ويُصدر 10780 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7239 طن خردة، و3038 طن حديد، و36 طن تفاح.

كما استقبل الميناء أيضًا 6500 طن ذرة، و1187 طن فول صويا، و678 طن قمح، و4503 أطنان قمح مطحون، يضاف إلى ما سبق 4800 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 443 طن ملح معبأ، و2100 طن رمل، و10780 طن يوريا، و5299 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1107 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 339 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4685 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 103040 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190738 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع اسيوط وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بشحن عدد 50 حاوية 20 قدمًا متجهًا إلى السادس من أكتوبر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4892 شاحنة.

يُشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 14 سفينة، بينما غادر 18 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.