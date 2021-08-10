نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 6500 طن خردة ويُصدر 12237 طن يوريا

حركة الصادر من الحاويات بلغت 83 حاوية مكافئة
محمود محسن 7:07 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 7:07 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 6500 طن خردة، و2505 أطنان سكر، و5832 طن حديد، ويضاف إلى ما سبق 16723 طن ذرة.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 12237 طن يوريا، و3087 طن رمل، و1200 طن مخلفات بنجر، و7850 طن فوسفات.

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وذكر المركز أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 83 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وبرسيم وفلفل وورق عنب)، وفواكه (فراولة ومانجو وبرتقال)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات، والجزائر، والسعودية، والأردن، والصين، والهند.

وقال المركز إن عدد الحاويات الواردة بلغ 302 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1145 حاوية مكافئة.

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ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 15596 طنا، وحركة تداول الشاحنات بلغت 4171 شاحنة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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