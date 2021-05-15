ميناء دمياط يستقبل 646 سفينة خلال الربع الأول من العام الجاري بتراجع 28.8%

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الربع الأول من العام الجاري 646 سفينة، وذلك مقابل 871 سفينة تم استقبالها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بتراجع قدره 28.8%.

وتوزعت تلك السفن بين 215 سفينة في نشاط الحاويات، مقابل 231 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، و106 سفينة بضائع عامة مقابل 342 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، و213 سفينة في الصب الجاف مقابل 203 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط أنه تلاحظ زيادة عدد سفن الصب الجاف في الفترة الحالية عن الفترة المثيلة وذلك بسبب زيادة عدد سفن الذرة بنسبة 81.8% خاصة خلال شهر يناير، كما تلاحظ زيادة عدد سفن الطبيعة الخطرة والصب السائل في الفترة الحالية عن الفترة المثيلة بنسبة 29%.

وبالنسبة للبضائع فقد بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي مليون طن، وذلك مقابل 944 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزياده قدرها 6.1%، وكانت قد استقبلت الميناء 342.6 ألف طن من البضائع المحواه مقابل 398 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره 14%.

أما البضائع العامة فبلغت 660 ألف طن مقابل 546 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادره قدرها 20.8%، فيما بلغت البضائع ذات الطبيعة الخاصة 694 ألف طن، وذلك مقابل 300 ألف طن بزيادة قدرها 131%.

كما بلغت بضائع الصب الجاف 5.2 مليون طن، وذلك مقابل 4.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادرة قدرها 26.4%، أما البضائع العامة التقليدية فبلغت 492 ألف طن، وذلك مقابل 884 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بتراجع قدره 44.3%.

وبالنسبة لأعداد الحاويات فبلغت 275 ألف حاوية، وذلك مقابل 326 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 15.7%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 133 ألف حاوية صادرة بنسبة 48%، مقابل 153 ألف حاوية خلال العام الماضي بتراجع قدره 12.7%، و119.5 ألف حاوية واردة بنسبة 44% مقابل 133 ألف حاوية بتراجع 13%.

إضافة إلى 22.3 ألف حاوية كحركة إضافية مثلت قرابة 8% من إجمالي تداول الميناء، مقابل 25.5 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 12.7%.