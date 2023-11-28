ميناء دمياط يستقبل 6449 طن حديد ويُصدر 5185 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 7 سفن، مشيرا إلى أن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9980 طن خردة و6449 طن حديد و500 طن فول صويا.

كما الميناء أيضا 185 طن تفاح معبأ و567 طن كسب فول و10500 طن قمح و12218 طن ذرة و1152 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 7185 طن فول صب.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 314 طن كحول و200 طن يوريا و5185 طن ملح.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 590 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 141 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5616 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 108695 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 368178 طنًا.

وذكر أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2644 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وإمبابة، علاوة على مغادرة قطاران آخران بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5263 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس سفينتين، بينما غادر 3 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (CHRISTIANA P) القادمة من فرنسا وعلى متنها 66000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.