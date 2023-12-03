ميناء دمياط يستقبل 64061 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (ELLY) القادمة من رومانيا وعلى متنها 64061 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 44 سفينة – من بينهم السفينة (ELLY) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4550 طن خردة و6772 طن حديد و3308 طن رخام و1085 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 6401 طن قمح و4094 طن ذرة و1500 طن حمص و807 طن اسمنت معبأ ويضاف إلى ما سبق 6030 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1586 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5325 طن رمل و670 طن ملح معبأ و10903 طن يوريا و10610 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 126 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 856 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 118545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وشبرا، علاوة على مغادرة قطاران آخران بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4639 شاحنة.