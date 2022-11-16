ميناء دمياط يستقبل 6346 طن ذرة ويُصدر 950 طن كسب صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 15415 طن قمح و1643 طن خشب زان و52 طن جرارات.

كما استقبل الميناء أيضا 470 طن رخام و5089 طن ابلاكاش و800 طن خردة و6346 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 950 طن كسب صويا و7200 طن ملح و13200 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1253 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 254 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2645 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166574 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135922 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه قد غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1290 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4785 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس السفينة (ALANDA STAR) القادمة من روسيا وعلى متنها 30800 طن قمح لصالح القطاع الخاص، ويبلغ طول السفينة 171 م وعرضها 27 م، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.