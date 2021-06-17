نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 6310 أطنان حديد ويُصدر 9950 طن كلينكر

حركة الصادر من الحاويات بلغت 911 حاوية مكافئة
محمود محسن 11:24 م, الخميس, 17 يونيو 21 11:24 م, الخميس, 17 يونيو 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 730 طن خشب زان و8591 طن أبلاكاش و10850 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 1350 طن فول صب و6310 أطنان حديد ويضاف إلى ما سبق 9300 طن خردة.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 17692 طن يوريا و3084 طن رمل و2980 طن فوسفات، كما قام الميناء أيضا بتصدير 3500 طن مولاس علاوة على 9950 طن كلينكر.

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وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 911 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم وبصل وبرسيم وكركدية وشمر)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وألمانيا وتايوان وسنغافورة والصين وأمريكا والهند وانجلترا وهولندا.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 184 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 606 حاوية مكافئة.

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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 78203 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25872 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشبخ وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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