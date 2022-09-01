ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (FAIR LADY) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، ويأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (WILFORCE) التي ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 44 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة – من بينها السفينة (FAIR LADY) وناقلة الغاز (WILFORCE) – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 20060 طن ذرة و11149 طن قمح و6418 طن بضائع متنوعة و652 طن ابلاكاش.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 7736 طن يوريا و4700 طن مخلفات بنجر و19800 طن ملح و200 طن فلورسبار و5495 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1363 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 218 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 565 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 104820 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156993 طنا.

وقال المركز أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3809 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 4389 شاحنة.