ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (EMMAKRIS – 1) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من إتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة – من بينهم السفينة (EMMAKRIS – 1) – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 17324 طن ذرة و15753 طن قمح و4500 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضا 857 طن خشب زان و40 طن جرارات و10610 طن حديد و3234 طن خردة و11677 رأس ماشية وأغنام حية بإجمالي وزن بلغ 1375 طن.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6511 طن اسمنت و5200 طن يوريا و650 طن رمل و8803 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 160 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 290 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1385 حاوية مكافئة.

وقال المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 72786 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183777 طنا.

وأوضح المركز أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1288 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4144 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.