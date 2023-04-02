ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (LEVANTES) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق

لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة – من بينها السفينة (LEVANTES) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 6630 طن قمح و1950 طن حديد و9061 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1168 طن خشب زان و700 طن نواتج تقطير و4300 طن صويا و11712 طن ذرة و300 طن زيت طعام و400 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 18399 طن يوريا صب و2688 طن جبس معبأ و4198 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 9486 طن كلينكر و1710 طن اسمنت معبأ و4810 طن بضائع متنوعة.

وذكر إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1048 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 422 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2876 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 146021 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105007 أطنان.

ولفت المركز الإعلامي إلى إن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3621 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، وغيرهم من الأرصفة.