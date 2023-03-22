ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (PORTO LIMNIONI) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 31 سفينة – من بينها السفينة (PORTO LIMNIONI) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 5444 طن ذرة و5000 طن فول و13940 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 7052 طن حديد و3700 طن صويا ويضاف إلى ما سبق 500 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 18363 طن يوريا صب و2453 طن رمل و1400 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1591 طن أسمنت معبأ علاوة على 11962 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 515 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 184 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5739 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 113713 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 117764 طنًا.

وأضاف المركز أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادما من الإسكندرية، بينما حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4688 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.