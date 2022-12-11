ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (REICA) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية الاحتياجات من القمح، وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 7 سفن ، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة – من بينها السفينة (REICA) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12825 طن قمح و1023 طن رخام و7150 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 3234 طن حديد و5000 طن خردة و300 طن زيت طعام و608 أطنان ابلاكاش و1344 طن خشب زان و60 طن جرارات و6720 طن بضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 11307 أطنان يوريا و10772 طن بضائع متنوعة و40 رأس خيل بإجمالي وزن بلغ 10 أطنان.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 230 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 70 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 526 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 169599طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123551طنًا.

وأضاف أنه قد غادر ميناء دمياط 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4843 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجًا 3449 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، وغيرها من الأرصفة.