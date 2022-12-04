ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة – من بينها السفينة (WADI ALKARNAK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11072 طن قمح و1001 طن سيلاج و5298 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1375 طن رخام و2100 طن خردة و4400 طن صويا و3200 طن نواتج و1925 طن ابلاكاش ويضاف إلى ما سبق 766 طن خشب زان.

وذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6900 طن أسمنت معبأ و1752 طن رمل و8656 طن يوريا و27687 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 221 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 413 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 172527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129454 طنًا.

ولفت إلى أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3642 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4023 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.