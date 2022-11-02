ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث ترفع السفينة علم مصرى، ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 15 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة – من بينهم السفينة (WADI ALYARMOUK) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 10141 طن قمح و25400 طن ذرة و2965 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1732 طن خشب زان و1200 طن مولاس و830 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 10472 طن فول.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 300 طن نترات امونيوم و6069 طن بضاعة متنوعة.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1328 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 146 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3364 حاوية مكافئة.

وقال المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 130697 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177341 طنا.

وذكر أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4039 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وبنى سويف، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 3837 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.