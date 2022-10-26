ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة WADI TIBA القادمة من فرنسا؛ وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علَم مصر، ويبلغ طولها 229 م، وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي السياق نفسه أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة، الماضية 10 سفن، فيما غادر 14 سفينة،

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة، من بينهم السفينة (WADI TIBA)- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11760 طن قمح، و8000 طن ذرة، و6507 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 14289 طن حديد، و2958 طن سكر، يضاف إلى ما سبق 1894 طن خشب زان.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 803 أطنان يوريا، و4793 طن أسمنت، و9585 طن بضاعة متنوعة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 806 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3890 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 114376 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189780 طنًّا.

وذكر المركز أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2630 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3971 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.