ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (EMMAKRIS I) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 217 م وعرضها 32 م، إضافة إلى ناقلة الغاز المسال (GASLOG WINCHESTER) التي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 47 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65000 طن من الغاز المسال.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، كما يأتي تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة – من بينهم السفينة (EMMAKRIS I) وناقلة الغاز المسال (GASLOG WINCHESTER) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 14800 طن قمح و4536 طن ذرة و2808 طن خشب زان و2697 طن أبلاكاش و8517 طن خردة و5500 طن حديد.

وأشار المركز إلى آن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 2400 طن خميرة و6945 طن رمل و12533 طن يوريا.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 629 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 130 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2075 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 96507 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169615 طنا.

وقال إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2549 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، علاوة على مغادرة قطارين أخريين بعد أن تم تفريغ وشحن 50 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية والسادس من أكتوبر.

يشار إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 4184 شاحنة.