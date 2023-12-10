ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية (جراف)

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 38 سفينة – من بينها السفينة (WADI ALKARNAK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7901 طن خردة و8871 طن حديد و2273 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 12352 طن قمح و4000 طن ذرة و600 طن مولاس و50 طن معدات ويضاف إلى ما سبق 3542 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1198 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7574 طن رمل و7621 طن اسمنت معبأ و7100 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1184 طن ملح معبأ علاوة على 8531 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 275 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 109 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4008 حاويات مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 131499 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 342520 طنًا.

وذكر أنه قد غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1255 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 50 حاوية 20 قدم متجه إلى السخنة.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 5165 شاحنة.