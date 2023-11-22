ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدا على جاهزية الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 19 سفينة، فيما غادر 16 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة – من بينها السفينة (WADI ALYARMOUK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 2000 طن كسب فول صويا و100 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 12434 طن قمح و11582 طن ذرة و2910 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 908 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 141 طن أسمنت و3500 طن يوريا و1435 طن علف.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1218 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 830 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 89801 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 383632 طنًا.

وذكر أنه قد غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1084 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم، بالإضافة إلى مغادرة 3 قطارات أخرى بعد أن أفرغت 50 حاوية 40 قدما و50 حاوية 20 قدما قادمة من الإسكندرية والروبيكي.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4505 شاحنات.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 3 سفن، بينما غادر 12 سفينة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.