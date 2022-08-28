ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI SAFAGA) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م، وذلك تأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة – من بينها السفينة (WADI SAFAGA) – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، إذ استقبل الميناء 26002 طن ذرة و13000 طن قمح و4585 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 3139 طن ابلاكاش و988 طن خشب زان و5150 طن سلاج و1841 طن حديد و6960 طن خردة و1959 طن رخام.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 5750 طن يوريا و3600 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 974 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 69 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1357 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 98608 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161087 طنا.

ولفت المركز إلى أنه قد غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1347 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادما من 6 أكتوبر.

يشار إلى أن حركة شاحنات الدخول والخروج للميناء بلغت 3053 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.