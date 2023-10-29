ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من روسيا وعلى 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادرته 20 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 33 – من بينهم السفينة (WADI ALKARNAK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4319 طن خردة و15688 طن ذرة و3926 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 3577 طن حديد و1003 أطنان خشب زان و161 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 7050 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1592 طن رمل و4300 طن يوريا و13516 طن ملح صب و4000 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3100 طن مولاس علاوة على 1700 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 850 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 286 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4573 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 41787 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 427853 طنًا.

وذكر أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم ابو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطارين آخرين متجهين إلي الإسكندرية بعد أن قاما بتفريغ 25 حاوية 40 قدما و50 حاوية 20 قدما.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 5003 .