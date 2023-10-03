ميناء دمياط يستقبل السفينة «DEEB BREEZA» وعلى متنها 7352 طن قمح

استقبل ميناء دمياط السفينة (DEEB BREEZA) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 7352 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم بليز ويبلغ طولها 113 م وعرضها 19 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 42 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1279 طن خشب زان و10200 طن ذرة و300 طن كسب صويا و190 طن كتان و8954 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 1642 طن فول صويا، علاوة على 4673 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1157 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 6764 طن يوريا و4200 طن أسمنت معبأ و5100 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2199 طن ملح صب و7100 طن علف و12250 طن ملح معبأ و2655 طن رمل و3600 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 9891 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 586 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 408 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3910 حاويات مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 56530 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 374053 طنًا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 6430 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.