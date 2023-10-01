ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية (جراف)

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة – من بينها السفينة (WADI ALYARMOUK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 950 طن خردة و985 طن أبلاكاش و5850 طن ذرة و4500 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 7619 طن قمح و2212 طن زيت طعام و1490 طن برادة حديد و125 طن بذرة كتان و1641 طن حمص و592 طن بازلاء و4308 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1155 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 11817 طن يوريا و3765 طن أسمنت معبأ و2061 طن ملح معبأ و2225 طن سماد سائل و3101 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 5959 طن علف علاوة على 7700 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 38 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 282 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6928 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 48489 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376093 طنًا.

وأضاف المركز أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 5177 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 6 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.