ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (EDFU) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 42 سفينة – من بينهم السفينة (EDFU) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5549 طن خردة و1294 طن خشب زان و998 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 10000 طن ذرة و5434 طن حديد و500 طن زيت طعام و7000 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 3815 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1181 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8135 طن يوريا و5388 طن رمل و450 طن اسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 925 طن علف بنجر علاوة على 27177 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1518 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 45 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3403 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 145280 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116293 طنًا.

وقال إن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5977 شاحنة.