ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (ACHILLE) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 37 سفينة – من بينها السفينة (ACHILLE) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5963 طن خردة و1908 أطنان خشب زان و4704 أطنان أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 2117 طن رخام و858 طن صودا معبأ و390 طن زجاج و2100 طن ذرة و17129 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 3553 طن قمح مطحون.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 14910 أطنان يوريا و22070 طن كلينكر و9500 طن ملح و79 طن سكر معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 549 طن دقيق معبأ علاوة على 3988 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1658 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 251 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3654 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 171827 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157951 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5919 شاحنة.