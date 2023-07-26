ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (AAI PRELUDE) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم هونج كونج، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 9 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 38 سفينة – من بينها السفينة (AAI PRELUDE) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7094 طن خردة و956 طن خشب زان و7298 طن أبلاكاش،

كما استقبل الميناء أيضا 4500 طن كسب صويا و780 طن كسب عباد و5519 طن حديد و10601 طن قمح و1920 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 529 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 1200 طن يوريا و20 طن مولاس و3800 طن علف و1935 طن حديد و6713 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1050 طن سكر معبأ و2576 طن أسمنت معبأ و17397 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 725 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 106 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1735 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 163545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164157 طنًا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي واسيوط، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5629 شاحنة.