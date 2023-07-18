ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALMOLOUK) القادمة من روسيا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلم مصر، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة – من بينها السفينة (WADI ALMOLOUK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2239 طن صودا معبأ، و10280 طن خردة، و827 طن أرز معبأ، و1094 طن بازلاء.

كما استقبل الميناء 160 طن حمص، و181 طن بذور كتان، و398 طن خشب زان، و1330 طن كسب فول صويا، و156 طن فول صويا، و2520 طن فول، و2200 طن عدس، و13975 طن ذرة، و3958 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 4179 طن يوريا، و1980 طن رمل، و537 طن أسمنت معبأ، و4598 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 532 طن حديد تسليح، علاوة على 10009 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 246 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 152 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2928 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166118 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 205088 طنًّا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3976 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي وأسيوط، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر، بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4906 شاحنات.