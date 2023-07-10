ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من رومانيا، وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلم مصر، ويبلغ طولها 229 م، وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 سفينة- من بينها السفينة (WADI ALYARMOUK) سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 672 طن خشب زان، و1534 طن بذرة صويا، و425 طن حديد، و1371 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 309 طن صودا معبأ، و1980 طن فول صويا، و1393 طن أرز معبأ، و13581 طن فول، و1617 طن عدس، و3536 طن خردة، و9 أطنان قمح، و8863 طن ذرة، و818 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 239 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1300 طن حديد تسليح، و5871 طن كلينكر، و3593 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 8014 طن يوريا، بإلإضافة إلى 13592 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 485 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 571 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3338 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 162941 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225462 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3798 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5518 شاحنة.