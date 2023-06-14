ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (AAI PRELUDE) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 38 سفينة – من بينها السفينة (AAI PRELUDE) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1800 طن خردة و675 طن بازلاء و284 طن كتان و2142 طن خشب زان و4907 أطنان أسمنت معبأ و9384 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1215 طن أرز معبأ و1059 طن فول صويا صب و1200 طن كسب عباد و3700 طن كسب صويا و5500 طن ذرة و3950 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 951 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 310 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1340 طن يوريا و110 أطنان خضروات وفاكهة و4200 طن علف بنجر و7610 أطنان بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1069 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 592 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4749 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 140730 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225821 طنًا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4388 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 17 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.