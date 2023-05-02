ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (AZAYEZ) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5182 طن حديد و7727 طن ابلاكاش و10400 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 3400 طن زيت طعام و21593 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 3063 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3400 طن مولاس و4800 طن يوريا و9611 طن كلينكر و22323 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 77 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 37 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1875 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 171633 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118787 طنًا.

وذكر أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2643 طن قمح متجهين إلى شبرا وطنطا، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادما من أكتوبر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3623 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.