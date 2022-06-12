ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (ترامب ليدي) التي ترفع علم مالطا وعلى متنها 63 ألف طن قمح وارد من روسيا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي أحد سفن نقل القمح التي استقبلها الميناء في الفترة الأخيرة ضمن جهود الدولة لتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 4 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 4700 طن خردة و10580 طن حديد و8000 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 2409 أطنان خشب زان و1500 طن سكر و28224 طن ذرة و11000 طن كسب صويا و7000 طن فول صويا.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1500 طن كسب صويا و6500 طن يوريا و2000 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 112 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 126 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 671 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68414 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 291742 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت 4428 شاحنة.

تردد سفن الغاز على ميناء دمياط بعد توقف دام 8 سنوات

وفي سياق متصل، صرح اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط بأن إدارة الهيئة نجحت في تعزيز مكانتها وفقاً لرؤية وزارة النقل من خلال عدة عوامل منها أعمال التطهير المستمرة للحفاظ على العمق التصميمي لأرصفة الميناء، والمشروع الجاري حالياً لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متراً، وكذلك استعادة تردد حركة سفن الغاز بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، وزيادة الطلب على الميناء باعتباره نقطة انطلاق لسفن خدمات حقول الغاز والبترول نظراً لقرب الميناء من أماكن الاستكشافات الجديدة بالبحر المتوسط.