ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح القطاع العام

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI SAFAGA) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح القطاع العام، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 16 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة – من بينهم السفينة (WADI SAFAGA) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9464 طن خردة و1793 طن حديد و8385 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 2570 طن فول صويا و2043 طن خشب زان و6703 طن قمح و9540 طن ذرة و6000 طن فول ويضاف إلى ما سبق 2835 طن ابلاكاش.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5258 طن يوريا و1417 طن رمل و3300 طن ملح و2450 طن مولاس.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1075 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 109 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5238 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 77709 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 402230 طنًا.

وقال المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم أبو راضى، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5653 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.