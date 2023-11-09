ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لصالح القطاع العام

استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALARAB) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح القطاع العام، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة – من بينهم السفينة (WADI ALARAB) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7128 طن خردة و5176 طن حديد و4091 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 4013 طن ذرة علاوة على 8717 طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4300 طن يوريا و2007 طن جبس معبأ و5399 طن اسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2480 طن رمل و420 طن ملح معبأ و4250 طن علف بنجر و3787 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 813 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 274 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 69642 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419460 طنًا.

وقال أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2606 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5121 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.