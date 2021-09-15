ميناء دمياط يستقبل 6220 طن حديد ويصدر 3000 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 29 سفينة حاويات وبضائع عامة. ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16399 طن ذرة، و6220 طن حديد، و13890 طن قمح، يضاف إلى ما سبق 1000 طن خردة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 3000 طن يوريا، و19100 طن فوسفات، و2800 طن مولاس، و1200 طن بودرة جبس.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 870 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فلفل وبطاطا وورق عنب وخرشوف وبرسيم وريحان وكزبرة وفول وحلبة وزيتون وينسون)، وفواكه (فراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات وامريكا وهولندا وايطاليا والمانيا.

وذكر المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 398 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3198 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 95780 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76729 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4680 شاحنة.

ونوه المركز الإعلامي بأنه غادر الميناء 10 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 2850 طن قمح متجهة إلى صومعة إمبابة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.