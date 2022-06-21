ميناء دمياط يستقبل 6176 طن أبلاكاش ويصدر 1200 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، فيما غادر 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4000 طن خردة، و3476 طن حديد، و6176 طن أبلاكاش.

كما استقبل ميناء دمياط أيضًا 11893 طن قمح، و1614 طن خشب زان، و1813 طن سكر، و3542 طن فول، و2000 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 6160 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 6350 طن يوريا، و1000 طن صويا، و1200 طن أسمنت، و4255 طن بودرة جبس.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 92 طن رمل، علاوة على 7831 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1128 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1645 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 123504 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 277703 أطنان.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4819 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.