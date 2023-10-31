ميناء دمياط يستقبل 6139 طن حديد ويُصدر 211 طن جبس معبأ (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 36 حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4000 طن خردة و5572 طن ذرة و1200 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 6139 طن حديد و30 طن تفاح و6892 طن فول ويضاف إلى ما سبق 14895 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1420 طن رمل و16467 طن يوريا و614 طن ملح صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2730 طن مولاس علاوة على 211 طن جبس معبأ.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 496 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 219 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4403 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 55711 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428243 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران متجهان الي الإسكندرية بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5225 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.