ميناء دمياط يستقبل 60911 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (EDFU) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة 60911 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة 39 سفينة – من بينها السفينة (EDFU) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 6700 طن عدس و2871 طن فول و8142 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 16516 طن ذرة و6130 طن سكر و405 أطنان كتان و325 حمص و4960 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 13331 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4631 طن جبس معبأ و4346 طن رمل و114 طن علف و6152 طن أسمنت معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 3200 طن مولاس علاوة على 13299 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 402 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 445 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5158 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 65291 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412547 طنًا.

وذكر المركز أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وبنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4696 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.