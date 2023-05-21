ميناء دمياط يستقبل 60467 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (ANNA S) القادمة من روسيا وعلى متنها 60467 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم ليبيريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، ويأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2874 طن ابلاكاش و1480 طن خشب زان و600 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 8250 طن خردة و13211 طن حديد و22747 طن ذرة و17307 أطنان قمح ويضاف إلى ما سبق 1111 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1021 طن ملح معبأ و6610 أطنان رمل و9704 أطنان كلينكر.

كما قام الميناء أيضا 3196 طن يوريا علاوة على 3300 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1437 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 126 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2255 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 169245 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113089 طنًا.

وقال إنه قد غادر هيئة الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3770 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5175 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.