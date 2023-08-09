ميناء دمياط يستقبل 6020 طن زيت طعام ويُصدر 2278 طن ملح صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 43 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4200 طن خردة، و3302 طن كسب فول صويا، و2349 طن نواتج تقطير.

كما استقبل الميناء أيضًا 6020 طن زيت طعام، و283 طن بازلاء، و841 طن أبلاكاش، و16092 طن ذرة، و515 طن فول صويا، و5300 طن كسب صويا، يضاف إلى ما سبق 7014 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 6598 طن يوريا، و2965 طن رمل، و1107 أطنان أسمنت، و310 أطنان كحول.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2278 طن ملح صب، علاوة على 15957 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 488 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 331 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4416 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 165035 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131391 طنًّا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3525 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضى وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة الميناء بلغت 5341 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 9 سفن، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكَر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.