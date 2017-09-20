ميناء دمياط يستقبل 6 سفن

محمود محسنأعلن ميناء دمياط ، اليوم الأربعاء، استقبال سفينة حاويات و 5 سفينة بضائع عامة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق بيان. فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في البيان ذاته، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فض

محمود محسن

أعلن ميناء دمياط ، اليوم الأربعاء، استقبال سفينة حاويات و 5 سفينة بضائع عامة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق بيان.

فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في البيان ذاته، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2444، وفي الخامسة والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2448 بحمولة إجمالية 2701 طن قمح، في حين غادر 94 سيارة بحمولة 4752 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171789 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57363 طنا .

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6500 طن يوريا، و 4700 طن فوسفات، و 900 طن رمل زجاجي، و 1000 طن نترات أمونيوم، و 155 طن معسل، وإعادة تصدير 3000 طن ذرة.