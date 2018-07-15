ميناء دمياط يستقبل 6 سفن.. و5987 طن فول

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينة حاويات، و5 بضائع عامة، من بينهم شحنة فول تزن 5987 طنًا، وغادرت سفينتا حاويات و10 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15، و13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينة حاويات، و5 بضائع عامة، من بينهم شحنة فول تزن 5987 طنًا، وغادرت سفينتا حاويات و10 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15، و13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر 939 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51474 طن من البضائع العامة، منها 90 سيارة نقل محملة بـ 4705 طن قمح.

وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 15993 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13985 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 11600 طن يوريا، و2232 طن فوسفات، و1390 طن ملح، و4900 طن رمل.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 80 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الوارد 65 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1917 حاوية مكافئة، وحركة الوارد من البضائع العامة 4357 طن حديد و5987 طن فول و800 طن خردة و5817 طن خشب.