ميناء دمياط يستقبل 6 سفن.. ويُصدر 222 طن أسمنت

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، وسفينتين بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات وبضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي، لهيئة ميناء دمياط، في له اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، و29 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.يذكر أن غادر ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، وسفينتين بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي، لهيئة ميناء دمياط، في له اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، و29 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يذكر أن غادر الميناء 68 سيارة نقل محملة بـ 3046 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69378 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27250 طناً.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 14612 طن يوريا، و13825 طن رمل، و4300 طن ملح، و222 طن أسمنت.