ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2445، محملا بـ 1347 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة بحمولة 6094 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164062 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17459 طنا.

يشار إلى أن حركة الصادر من شملت 2000 طن يوريا، و 100 طن فوسفات، و 2490 طن رمل، و 2740 طن حجر كوارتز، وإعادة تصدير 2400 طن كسب صويا.