ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، و14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، و14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 12484 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 107000 طن.

في السياق نفسه غادر الميناء عدد (3) قطارات بحمولة (3819) طن قمح، فضلًا عن (68) سيارة بحمولة (3355) طن قمح.

يُذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6500 طن يوريا و19000 طن ملح و1300 طن ميثانول و200 طن نترات أمونيوم.