ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية بـ 2710 أطنان قمح، في حين غادر 94 سيارة نقل محملة بـ 4503 أطنان قمح .

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 300 طن ملح و 2282 طن فوسفات .