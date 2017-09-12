ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة 12 سبتمبر

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في الثانية صباح اليوم الثلاثاء، القطار رقم 2471 وفي السادسة والنصف صباح اليوم أيضا القطار رقم 2478 بحمولة إجمالية 2543 طن قمح، في حين غادرت عدد (106) سيارة بحمولة 5098 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173050 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73154 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 10500 طن يوريا.