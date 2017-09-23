ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 6 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادرت سفينتي حاويات و4 أخريات بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، علاوة على 32 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 6 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادرت سفينتي حاويات و4 أخريات بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، علاوة على 32 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2582 طن قمح، في حين غادرت 73 سيارة بحمولة 3816 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169065 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52885 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5900 طن يوريا، و4550 طن فوسفات.