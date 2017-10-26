ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة.. الخميس

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و3 للبضائع العامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انت



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و3 للبضائع العامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2470، وفي الثالثة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2452، بحمولة إجمالية 2593 طن قمح، في حين غادرت 104 سيارات بحمولة 2883 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164535 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14415 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 4150 طن يوريا و 2800 طن فوسفات و 5000 طن ملح و 2600 طن رمل.