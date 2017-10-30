ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة.. الإثنين

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 17 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 17 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2424، وفي السادسة من صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2463، بحمولة إجمالية 2626 طن قمح، في حين غادر 138 سيارة بحمولة 7022 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 154595 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61068 طنا.

وفي غضون ذلك استقبل الميناء في التاسعة مساء أمس قطارا محملا بـ1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا و4300 طن فوسفات.