ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة 15 نوفمبر

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، فضلا على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، فضلا على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2441، وفي السابعة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2444، بحمولة إجمالية 2630 طن قمح، في حين غادر 107 سيارة بحمولة 5641 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 162530 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28588 طنا، وفي هذه الأثناء استقبل الميناء في الثالثة مساء أمس قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر، وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1300 طن رمل زجاجى و 2600 طن فوسفات.