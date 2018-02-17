ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم السبت

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1306 طن قمح، بينما غادر 60 سيارة نقل محملة بـ 2713 طن قمح .

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 90721 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20439 طنا .

ولفت إلى أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس الجمعة قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا، و 1500 طن فوسفات .

الجدير بالذكر أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 301376 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .